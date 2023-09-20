Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Брянской области в 2023 году построят и отремонтируют 540 километров дорог. Об этом сообщает на своей странице ВКонтакте губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В числе важных объектов, находящихся на постоянном контроле - Славянский мост, мосты в Сураже и Фокино, путепровод в Унече, автодорога по улице Ильи Иванова, улично-дорожная сеть в микрорайоне по улице Флотской.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

- Ежегодно увеличиваются объемы дорожного фонда, - рассказал Александр Богомаз. - Если в 2021 году он составлял больше семи миллиардов рублей, в прошлом - 10,7 миллиарда рублей, в этом - почти 10,9 миллиарда рублей, причем 8,8 миллиарда рублей - это региональный бюджет. С 2015 года уже построено и отремонтировано 4223 километра дорог, и эта работа будет продолжена.