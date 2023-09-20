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Общество20 сентября 2023 7:06

Брянская пара победила в конкурсе «Семья года»

Супруги Фокины из Севского района вместе 48 лет
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: ГТРК "Брянск".

Фото: ГТРК "Брянск".

Супруги Фокины из Севского района стали победителями конкурса «Семья года». Их признали лучшими в номинации «Сельская семья». Об этом сообщает ГТРК «Брянск».

Иван Иванович и Валентина Афанасьевна идут по жизненному пути вместе 48 лет. Они воспитали троих детей.

Глава семьи - заслуженный работник сельского хозяйства. Он руководит сельскохозяйственным кооперативом. А его вторая половинка - педагог с почти 50-летним стажем.

Организаторы конкурса - Министерство труда и социальной защиты и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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