Брянская пара победила в конкурсе «Семья года»

Фото: ГТРК "Брянск".

Супруги Фокины из Севского района стали победителями конкурса «Семья года». Их признали лучшими в номинации «Сельская семья». Об этом сообщает ГТРК «Брянск».

Иван Иванович и Валентина Афанасьевна идут по жизненному пути вместе 48 лет. Они воспитали троих детей.

Глава семьи - заслуженный работник сельского хозяйства. Он руководит сельскохозяйственным кооперативом. А его вторая половинка - педагог с почти 50-летним стажем.

Организаторы конкурса - Министерство труда и социальной защиты и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.