В брянском Почепе увековечили память погибшего в СВО Кирилла Смирнова

Фото: "Почепское слово32".

В брянском Почепе увековечили память погибшего во время специальной военной операции на Украине Кирилла Смирнова. Памятную доску открыли на стене школы. Об этом сообщает издание «Почепское слово32».

Почтить память героя пришли представители районной и сельских администраций, родные, педагоги, школьники, местные жители.

Кирилл Смирнов с детства мечтал стать военным. В 2021 году он исполнил свою мечту - получил диплом об окончании Военной академии войсковой противовоздушной обороны имени Маршала Советского Союза А.М.Василевского. Кирилл дослужился до звания гвардии лейтенанта.

Наш земляк погиб 22 июня во время выполнения боевей задачи. Гвардии лейтенанта Смирнова посмертно наградили орденом Мужества.