Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске возле лицея №27 посадили деревья в память о детях-партизанах. В проекте участвовало отделение дошкольного образования лицея. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Вместе с ребятами деревья сажали глава района Александр Гаврилов, депутат Брянской областной Думы Мухтар Бадырханов, председатель районной депутатской группы Василий Игрунев, руководитель исполкома партии «Единая Россия» Гикаева Елена, директор Брянского лицея 27 Наталья Чернякова.

Данный проект разработали во имя сохранения памяти о детях-партизанах, участниках Великой Отечественной войны.