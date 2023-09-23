Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В брянском Стародубе прошел товарищеский хоккейный матч. На лед вышли юные хоккеисты Стародуба и Гомельской области. Об этом 23 сентября сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтатке.

- На льду было жарко, ребята отчаянно сражались за победу! – рассказал Александр Богомаз. - Да, сегодня кому-то повезло больше, но все ребята - большие молодцы, это будущее спорта наших стран - России и Беларуси!

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Брянский губернатор поздравил всех с освобождением Брянской области от немецко-фашистских захватчиков, а жителей Стародуба еще и с Днем города!

- Мира всем, добра, благополучия! - сказал глава брянского региона. Пусть наши дети растут умными, здоровыми и успешными!

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