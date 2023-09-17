Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Губернатор Александр Богомаз поздравил жителей с Днем освобождения Брянщины. Текст поздравления опубликовали на сайте регионального правительства.

- Уважаемые ветераны! Дорогие земляки! – говорится в поздравлении. - Поздравляем вас с 80-летием освобождения Брянского края от немецко-фашистских захватчиков и Днем города Брянска! Есть исторические события, значение которых не меркнет с течением времени. Победа нашего народа в Великой Отечественной войне по праву и навсегда в этом ряду.

Брянский край одним из первых принял на себя удар фашистской армии. Наши земляки мужественно сражались на фронтах, оказывали помощь действующей армии в партизанских отрядах и подпольных организациях, самоотверженно трудились в тылу. Все от мала до велика - вносили свой посильный вклад в приближение Победы. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех павших в годы Великой Отечественной войны — каждого, кто отдал свою жизнь ради освобождения Брянского края, независимости Родины и мирного будущего последующих поколений.

Слова глубокой благодарности прозвучали в адрес ветеранов за их ратные и трудовые подвиги, возрожденную силу и мощь родной страны, огромный вклад в становление и динамичное развитие Брянской области

- Сегодня, когда Российская Федерация отстаивает свои национальные интересы, защищает мирных жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей от неонацистского режима, противодействует фашизму и масштабной агрессии стран Запада, именно подвиг поколения Победителей является нравственным ориентиром, опорой и образцом для всех защитников Отечества, участников специальной военной операции и каждого гражданина страны, - говорится в тексте поздравления. Исторический масштаб и значение Великой Победы не подвластны времени. Ведь то, что было истинно великим, останется великим навсегда. Убеждены, что новые поколения жителей Брянской области будут так же защищать историческую правду и передавать ее своим детям и внукам. В наших силах сделать все возможное для дальнейшего развития и процветания региона, преумножения могущества Родины. От всей души желаем вам здоровья, мира, добра, благополучия, успехов во всех делах и начинаниях!

К словам поздравления присоединились также председатель Брянской областной Думы Валентин Суббот и главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей. Дьячук.