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Спорт16 сентября 2023 13:40

В Брянске отметили Всероссийский день бега

На проспекте Героев стартовал «Кросс нации-2023»
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянске отметили Всероссийский день бега. Площадкой для проведения «Кросса нации-2023» в областном центре стал проспект Героев. Также в регионе «Кросс нации» прошел в Унече - в парке имени Уральских добровольцев и на стадионе «Урожай» в поселка Локоть Брасовского района. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Первому забегу Всероссийского дня бега «Кросс нации - 2023» дали старт заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Сергей Нештенко и Губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Напомним заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Сергей Нештенко примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения Брянщины.