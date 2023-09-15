В Володарском районе Брянска провели митинг у Вечного огня

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Володарском районе Брянска 15 сентября провели митинг у Вечного огня. Почтить память павших героев пришли сотрудники предприятий и организаций, кадеты и юнармейцы. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

За мужество, стойкость, героизм, большой вклад в патриотическое воспитание молодежи участникам и ветеранам, бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей были вручены памятные медали «80 лет освобождения Брянской области».

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

К присутствовавшим обратился Великой Отечественной войны, Почётный гражданин города Брянска Борис Шапошников. В 18-летнием возрасте он попал на фронт. В юности служил под Сталинградом. После участвовал в освобождении Донбасса, Белоруссии, Прибалтики в составе Южного и Первого Прибалтийского фронта. День Победы встретил в Кёнигсберге. Несколько раз был ранен, награжден многочисленными орденами и медалями. В июне Борис Шапошников встретил свое 99-летие.

На митинге выступил вице-мэр города Брянска Сергей Антошин.

- Уважаемые ветераны, труженики тыла, жители Володарского района! - сказал Сергей Антошин. - Сегодня мы стоим на этом святом месте и вспоминаем нашу историю, наших героев - не только проливших свою кровь, но и отстроивших разрушенные города в послевоенное время. Мы гордимся нашей страной, хоть Европа пытается навязать нам новую историю. Они сносят памятники, а мы в своей стране гордимся, бережем историю, никому не посмеем ее переписать — ни бандеровцам, ни натовцам. Сегодня наши ребята, участвуют в СВО, как и 80 лет назад, доказывают, что Россия является могущественной страной и с ней нужно считаться всему миру. Я еще раз благодарю ветеранов, прошедших тяжелый жизненный путь, с достоинством вписавших свои имена в историю нашей страны. Победа будет за нами, как и 80 лет назад!

После митинга в парке «Юность» прошла праздничная программа «С днем рождения, Брянск!». Для посетителей подготовили интерактивные площадки, мастер-классы для детей и взрослых, концертную программу.

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