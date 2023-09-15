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Общество15 сентября 2023 12:59

По Брянской области курсирует «Поезд здоровья»

На первой станции в Сельцо врачи осмотрели 98 человек
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: департамент здравоохранения Брянской области.

Фото: департамент здравоохранения Брянской области.

В Брянской области работает «Поезд здоровья». Он начал курсировать с 13 сентября. Медицинские работники проводят консультативные приемы, в том числе и в отдаленных населенных пунктах региона. Об этом сообщают в департаменте здравоохранения Брянской области.

Врачи за час проводят по три-четыре консультации. В составе «Поезда здоровья» - доктора областной больницы № 1, клинико-диагностического центра, городской больницы № 2 и кардиодиспансера.

Первая остановка - станция Сельцо. Здесь медики осмотрели 98 человек. Пациенты также прошли дополнительные диагностические обследования.

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