В Брянске накануне Дня города ветеранам вручили памятные медали

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске накануне Дня города в городском выставочном зале чествовали ветеранов. Их, а также председателей общественных организаций, членов молодежного совета наградили памятными медалями «80 лет освобождения города Брянска. 1943-2023 гг.». об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Награды получили председателей ветеранских организаций Владимира Ивашутина, Валентину Ивашутину, Ольгу Орлову, Николая Жукова и Василия Захаренкова.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Также и в Володаском районе Брянска накануне 80-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков представители Володарской районной администрации посетили ветеранов. Вместе с ними к ним в гости пришли и вокальные коллективы городского Дома культуры имени Дмитрия Кравцова.

Ветеранам также вручили памятные медали «80 лет освобождения Брянской области», подарки и цветы.

В знак уважения и признательности в их честь прозвучали популярные и любимые песни военных лет: «Катюша», «Эх путь-дорожка фронтовая», «Смуглянка», «Ты ждёшь, Лизавета» и другие.