Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Семье брянского военнослужащего Григория Надыко передали орден Мужества. Награду из рук главы Брянской городской администрации Александра Макарова приняли мать и сестра героя. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии города.

Старший матрос Григорий Надыко погиб 20 мая во время проведения специальной военной операции на Украине. Всего лишь три месяца он не дожил до своего 23-летния. Орденом Мужества его наградили посмертно.

Григорий родился 28 июня 2000 года в Почепском районе. В 2017 году парень поступил в Брянский профессионально-педагогический колледж, который окончил в 2021 году. В этом же году его призвали на военную службу. Уже в войсковой части заключил контракт с Министерством Обороны. Службу проходил старшим оператором отделения противотанковых управляемых ракет противотанкового взвода мотострелкового батальона в войсковой части в Мурманской области. С мая 2022 года Григорий принимал участие в СВО. Среди наград Григория Надыко - медаль «За отвагу», которую он получил в декабре прошлого года.

Похоронили нашего героического земляка в селе Баклань Почепского района. Мать Григория Надыко проживает в Брянске. Бежицкая районная администрация будет оказывать семье необходимую помощь и поддержку.