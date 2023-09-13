Брянский гиревик Андрей Мухитов стал чемпионом мира

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянский спортсмен Андрей Мухитов стал чемпионом мира по гиревому спорту. Во вторник, 12 сентября, в узбекском городе Хива завершились чемпионат и первенство мира по гиревому спорту. В соревнованиях участвовали больше 600 человек из 21 страны. Сборная России выступила под звуки гимна и с государственным флагом. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Мастер спорта России по гиревому спорту, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по борьбе Андрей Мухитов в командной эстафете на своем этапе показал гроссмейстерские 39 подъемов в толчке по длинному циклу двух гирь по 32 килограмма.

Андрей неоднократно успешно выступал на международных соревнованиях. Но на мировом уровне такого результата он достиг впервые. До чемпионата мира в Хиве Мухитов становился победителем и призером международных стартов только в составе юниорской сборной страны.

Гиревым спортом наш земляк начал заниматься в Карачеве под руководстом Владимира Русанова. В последние годы Андрей Мухитов тренируется в отделении гиревого спорта спортивной школы олимпийского резерва. Его наставник – Владимир Гомонов.

Возрастное ограничение – 12+