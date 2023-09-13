В Брянске эвакуировали людей из ТЦ «Мельница»

Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

В Брянске утром 13 сентября эвакуировали людей из торгового центра «Мельница» на улице Красноармейской. Появилась информация, что здание заминировано. По словам очевидцев, пришедших в это утро на прием в клинику «Мой доктор», эвакуация началась в десятом часу.

К 11 часа утра корреспондент «КП-Брянск» также пришел с ребенком по записи в клинику. У входа в «Мельницу» не было ни машин, ни людей. Рядом стояла машина скорой помощи. Подальше от торгового центра находились персонал клиники, пациенты, работники центра.

– Здесь народа было еще больше, - рассказала пациентка клиники «Мой доктор». – Я пришла к десяти утра на УЗИ и вот уже часа полтора стою на улице.

У пациентов клиники возникали вопросы : «Как быть? Возможно ли будет сегодня попасть на прием?» Сам же персонал клиники в этот момент ничего определенно ответить не мог.

- Нужно дождаться, когда закончат проверку, – отвечали всем врачи.

Не дождавшись окончания работы спецслужб, корреспондент «КП-Брянск» также уехал, как и многие другие брянцы, пришедшие в «Мой доктор».

Однако до сих пор в регистратуре никто не отвечает на телефонные звонки. Очевидно, работа спецслужб еще продолжается.

Кстати, в среду, 13 сентября, «заминированными» также оказались: финансовое управление Брянской городской администрации на проспекте Ленина, детская библиотека на улице Молодой Гвардии, Бежицкий универмаг на улице 3-го Интернационала, Ледовый дворец на улице 2-я Мичурина, 34.

- Информация о минировании в дежурную диспетчерскую службу поступила в 9:20 – рассказали в мэрии города. - На место направлены все службы жизнеобеспечения. Специалисты проверяют информацию о минировании.

Другой официальной информации пока не поступало.

Еще раньше 13 сентября стало известно о минировании в Советском районе Брянска администрации.