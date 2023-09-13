Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Брянске 18 сирот получили сертификаты на покупку жилья. Вручение документов состоялось в правительстве Брянской области. Об этом сообщает глава брянского региона Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

- Это новая дополнительная мера соцподдержки: из областного бюджета выделяются средства на оплату сертификатов, а человек самостоятельно выбирает подходящее жилье на свободном рынке - готовое или в ипотеку, - рассказал Александр Богомаз. - За последние восемь лет на жилье для детей-сирот из областного бюджета было выделено более 3,5 миллиарда рублей, приобрели 2 239 квартир, в том числе 1 448 - на первичном рынке жилья.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В 2023 году на обеспечение жильем детей-сирот в регионе предусмотрен 1 миллиард 162 миллиона рублей, это почти в два раза больше, чем в прошлом году.

- Дети, выросшие одни, без родителей, особенно нуждаются в поддержке и внимании государства, - сказал брянский губернатор. - Дом, свое жилье - это то, что важно для каждого. И пусть в новых квартирах будет тепло и уютно! Мира, добра и благополучия!