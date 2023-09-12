Брянские спортсмены в 2023 году получили больше двух тысяч массовых разрядов

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянские спортсмены за восемь месяцев 2023 года получили больше двух тысяч массовых разрядов. Воспитанники спортивных школ Павел Кулик, София Косенкова, Александр Горохов, Ольга Королева, Валерий Фомичев, Юлия Зубова, Алексей Осипов, Артем Трошин забрали «золото» на соревнованиях различного уровня. Об этом рассказал руководитель спорткомитета Брянской городской администрации Александр Погорелов на расширенном совещании.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Успехи спортсменов - это не только результат их упорного труда, но и большая заслуга их тренеров.

- Заработная плата каждого наставника должна зависеть от количества и качества затраченного им труда, - сказал глава горадминистрации Александр Макаров. - Критерием работы надо считать результат. Важно стимулировать успешных тренеров!

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске активно занимаются массовым спортом. В этом году тестирование ГТО прошли почти шесть тысяч человек. 1026 брянцев получили золотые значки. Горожане участвовали в 75 спортивных мероприятиях по 30 видам спорта.

Создают условия для развития детско-юношеского и массового спорта.

За последние два года в Брянске запустили в эксплуатацию СОК с плавательным бассейном в Фокинском районе, капитально отремонтировали стадионы «Спартак» и «Камвольщик», шахматный клуб. Для «Спартака» Брянская городская администрация приобрела автобус. Только в этом году закупили спортивный инвентарь и оборудования на сумму больше девяти миллионов рублей.