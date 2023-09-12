В Брянске одаренным детям вручили муниципальные стипендии

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске накануне Дня города и 80-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков одаренным детям вручили муниципальные стипендии. Торжественная церемония прошла 12 сентября в детской школе искусств имени Татьяны Николаевой. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В зрительном зале собрались одарённые дети, деятели культуры, внесшие вклад в развитие искусства, учащиеся школ, гимназий и лицеев Брянска. «Виновникам торжества» заслуженные стипендии вручал вице-мэр Брянска Сергей Антошин.

- Уже больше десяти лет в Брянске вручаются именные муниципальные стипендии, - сказал Сергей Антошин. - Мы можем смело говорить, что брянское образование взяло высокую планку и старается ее держать на этом уровне. Но хочу напомнить, что за успехом каждого стипендиата стоят учителя и преподаватели, которые делятся своими знаниями и опытом. Спасибо вам за талантливых учеников!

А еще вице-мэр отметил, что премия дает дополнительный стимул ребенку к дальнейшему саморазвитию. Показывает подростку, что взрослые видят и ценят его заслуги.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Напомним, муниципальные стипендии в Брянске вручают в трех номинациях: образование (200 человек), культура (45 человек) и общественные молодежные объединения (5 человек). При этом с 2021 года количество воспитанников образовательных учреждений, которые могут рассчитывать на стипендию, выросло со 100 до 200 человек. В номинации «Образование» поздравляли 100 школьников, 93 учащихся лицеев и гимназий, а также 7 обучающиеся в учреждениях дополнительного образования детей. В номинации «Культура» - 30 детей и 15 взрослых.