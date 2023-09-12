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Экономика12 сентября 2023 6:00

Игорь Маковский: в дни выборов «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» обеспечили надежное электроснабжение свыше 14 тысяч избирательных участков

На период деятельности избирательных комиссий был установлен повышенный контроль за электросетевыми объектами
Кира ФИЛИППОВА
Фото: ПАО «Россети Центр».

Фото: ПАО «Россети Центр».

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» на оперативном совещании отметил качественную организацию мероприятий по обеспечению надежного энергоснабжения более 14 тысяч избирательных участков в дни голосования. Выборы разных уровней состоялись во всех регионах эксплуатационной ответственности Обществ, а в пяти из них – Воронежской, Ивановской, Нижегородской, Орловской и Смоленской областях – выбирали губернаторов.

На период деятельности избирательных комиссий был установлен повышенный контроль за электросетевыми объектами, приостановлены все плановые ремонтные работы и усилены меры безопасности. На дежурстве находились 1 333 бригады в количестве 3 827 человек и 1 741 единица авто- и спецтехники. Для временного энергоснабжения потребителей в случае необходимости были подготовлены к применению 2 264 резервных источника электроснабжения суммарной мощностью 82,9 МВт.

«Энергетики провели основательную подготовку к выборам. Был разработан комплекс мероприятий по обеспечению надежности и восстановлению электроснабжения в случае технологических нарушений, на весь период голосования организовано круглосуточное дежурство персонала. Благодаря ответственному подходу и слаженной работе, стабильное функционирование энергокомплекса в зоне нашей операционной ответственности было гарантировано», – отметил Игорь Маковский.

БрянскэнергоБИЗНЕС-ПРЕСС