Губернатор Богомаз: Над Брянском сбиты три беспилотника

В Брянской области средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Над Брянском ночью 30 августа 2023 года была пресечена атака украинских террористов. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, силами минобороны РФ были сбиты три беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

«Пострадавших нет. Работают оперативные и экстренные службы», - отметил Богомаз. Официальный комментарий в канале главы региона появился после того, как жители публиковали кадры работы ПВО в разных районах города.

Ранее об успешном отражении атаки беспилотников над регионом сообщили в Министерстве обороны России.

« Средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над территорией Брянской области и еще один БПЛА над территорией Орловской области», - сообщили в ведомстве.

Днем 29 августа стало известно о том, что во время атаки украинских националистов на поселок Климово в Брянской области погибли два мирных жителя, пострадал мужчина, ему оказана медицинская помощь. На месте продолжают работу оперативные и экстренные службы.

Также атаку беспилотников отражали в Пскове.