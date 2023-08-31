Брянский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» поздравляет с Днем ветеринарного работника!

Фото: Брянский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Директор Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» Елена Соколова поздравляет с Днем ветеринарного работника.

- Животные всегда много значили для человека. С того времени как люди одомашнили первых животных, появилась необходимость в уходе за ними, а соответственно, и в их лечении.

В наши дни ветеринарная отрасль кроме, непосредственного лечения животных, включает в себя множество различных направлений. От профессионализма ветеринарных специалистов напрямую зависит здоровье жителей России, эффективное развитие животноводства, безопасность и качество продуктов питания, успехи и достижения в ветеринарной медицине.

Указом Президента Российской Федерации от 17 мая 2021 г. № 280 было восстановлено почетное звание «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации», что свидетельствует о востребованности и общественной значимости профессии.

Сегодня мы имеем возможность подвести итоги, наметить перспективы, высказать слова благодарности и уважения опытным и заслуженным работникам отрасли, отметить молодых специалистов. Из вклада каждого из вас складывается престиж профессии. А результатом труда является обеспечение эпизоотического благополучия страны.

От имени коллектива Брянского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» сердечно поздравляю всех причастных к этому профессиональному празднику — Дню ветеринарного работника! Желаю всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, успехов на профессиональном поприще! - сказала Елена Соколова.

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