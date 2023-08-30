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Общество30 августа 2023 9:37

В полной готовности

Заместитель руководителя Брянской испытательной лаборатории приняла участие в межрегиональных учениях по ликвидации условного очага африканской чумы свиней
Фото Брянской испытательной лаборатории.

Фото Брянской испытательной лаборатории.

24 августа 2023 года на территории Выгоничского муниципального района Брянской области Управлением ветеринарии Брянской области были проведены межрегиональные командно-штабные учения на тему: «Мероприятия, проводимые органами исполнительной власти Брянской области, по предупреждению заноса, распространения и ликвидации особо опасных болезней животных».

В учениях были задействованы силы ГУ МЧС России по Брянской области, областных и региональных структур, ветеринарных служб, а также администрации муниципального образования. От подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ» в мероприятии приняла участие заместитель руководителя Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» Оксана Будникова.

Фото Брянской испытательной лаборатории.

Фото Брянской испытательной лаборатории.

Основной задачей учений была отработка навыков оперативного взаимодействия специалистов ветеринарных служб и ведомств для ликвидации особо опасных болезней животных. В данном мероприятии акцент был сделан на ликвидацию африканской чумы свиней (АЧС), что обусловлено важностью вопроса недопущения и распространения заболевания на территории Российской Федерации.

В ходе учений был отработан широкий спектр первоочередных мер, проводимых при обнаружении предполагаемого очага африканской чумы свиней. Были продемонстрированы действия ветеринарных работников по отбору, упаковке проб паталогического материала с целью доставки их в лабораторию, обработке защитной одежды, обуви, помещений и автотранспорта, уничтожению трупов животных при помощи мобильного инсинератора, а также другие мероприятия, предусмотренные требованиями ветеринарного законодательства Российской Федерации.

Проведенные межрегиональные учения подтвердили готовность всех федеральных и региональных органов власти к незамедлительному выполнению комплекса мероприятий по предупреждению распространения, локализации и ликвидации очага инфекции в случае его возникновения.

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