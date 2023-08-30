В полной готовности

Фото Брянской испытательной лаборатории.

24 августа 2023 года на территории Выгоничского муниципального района Брянской области Управлением ветеринарии Брянской области были проведены межрегиональные командно-штабные учения на тему: «Мероприятия, проводимые органами исполнительной власти Брянской области, по предупреждению заноса, распространения и ликвидации особо опасных болезней животных».

В учениях были задействованы силы ГУ МЧС России по Брянской области, областных и региональных структур, ветеринарных служб, а также администрации муниципального образования. От подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВНИИЗЖ» в мероприятии приняла участие заместитель руководителя Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» Оксана Будникова.

Фото Брянской испытательной лаборатории.

Основной задачей учений была отработка навыков оперативного взаимодействия специалистов ветеринарных служб и ведомств для ликвидации особо опасных болезней животных. В данном мероприятии акцент был сделан на ликвидацию африканской чумы свиней (АЧС), что обусловлено важностью вопроса недопущения и распространения заболевания на территории Российской Федерации.

В ходе учений был отработан широкий спектр первоочередных мер, проводимых при обнаружении предполагаемого очага африканской чумы свиней. Были продемонстрированы действия ветеринарных работников по отбору, упаковке проб паталогического материала с целью доставки их в лабораторию, обработке защитной одежды, обуви, помещений и автотранспорта, уничтожению трупов животных при помощи мобильного инсинератора, а также другие мероприятия, предусмотренные требованиями ветеринарного законодательства Российской Федерации.

Проведенные межрегиональные учения подтвердили готовность всех федеральных и региональных органов власти к незамедлительному выполнению комплекса мероприятий по предупреждению распространения, локализации и ликвидации очага инфекции в случае его возникновения.

0+ Реклама. Рекламодатель: Брянская испытательная лаборатория. Токен: LjN8K5RBH