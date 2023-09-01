О показателе «крошимость гранул» рассказала агроном Брянской испытательной лаборатории

Фото: Брянская испытательная лаборатория.

Правильное и полноценное кормление – одно из условий развития высокопродуктивного животноводства.

Сегодня комбикормовая промышленность России представлена рассыпными, а также брикетированными и гранулированными кормами для животных. Производство последних увеличивает прирост живой массы, улучшая конверсию корма и его переваримость. Одним из критериев качества гранул комбикорма является показатель «крошимость гранул».

Крошимость гранул – это качественный показатель, который характеризует степень связанности частиц, составляющих гранулы и влияет на их сохранность при транспортировке и раздаче.

«Чтобы определить крошимость, в соответствии с методикой испытаний, 2 навески гранул по 250 грамм помещают в барабан, который вращается на умеренной скорости (25 оборотов в минуту). Затем сравнивают, сколько было мелкой крошки до и после прохода проб через барабан. Нормы крошимости по ГОСТу разнятся для различных животных. В целом у качественного гранулированного комбикорма этот показатель не должен превышать 22%», - комментирует агроном отдела качества зерна, продуктов его переработки и семян Брянской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» Наталья Абрамова.

Крошимость гранул зависит от рецепта. Меньшей крошимостью отличаются гранулы, изготовленные из рассыпного комбикорма. Для повышения прочности гранул применяются вспомогательные связующие вещества, которые улучшают прочность гранул, предотвращают образование крошек (мелочи).

Для определения коэффициента крошимости гранул комбикорма, а также доли содержания в корме сырого протеина специалисты отдела качества зерна, продуктов его переработки и семян проводят исследования в соответствии с ГОСТ 28497-2014 «Корма, комбикорма. Метод определения крошимости гранул».

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