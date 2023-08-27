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Звезды27 августа 2023 18:27

В Брянском цирке прошли мастер-классы

Событие приурочили к 104-летию Росгосцирка
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: Брянский государственный цирк.

Фото: Брянский государственный цирк.

Артисты Брянского Государственного цирка провели матсер-классы в честь 104-летия Российской Государственной Цирковой компании. Об этом сообщают в Брянском Государственном цирке.

Гости сами смогли почувствовать себя канатоходцами, гимнастами, дрессировщиками и акробатами. Каждый пережил те чувства, которые появляются в сердце артиста и выплескиваются затем в зрительский зал.

- Так отметил Всемирный день Цирка Брянский государственный цирк, - рассказали в брянском цирке. - Кроме того, Российской Государственной Цирковой компании исполнилось 104 года! В этот праздник хочется пожелать артистам новых творческих свершений, всем сотрудникам цирков процветания, а нашему благодарному зрителю новых ярких эмоций и чудес!

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