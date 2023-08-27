Брянское «Динамо» на выезде сыграло вничью с волгоградским «Ротором»

Фото: официальный сайт ФК "Динамо Брянск".

Брянское «Динамо» на выезде 27 августа сыграло вничью с волгоградским «Ротором». Матч завершился со счетом 1:1. Об этом сообщают на официальном сайте ФК «Динамо Брянск».

Соперники обменялись голами во втором тайме. На 69-й минуте счет открыл футболист брянского «Динамо» Максим Новиков. Ответный мяч в ворота брянской команды на 73-й минуте направил футболист «Ротора» Сергей Зуйков.

Следующий матч брянская команда проведет у себя дома 3 сентября. В гости к «Динамо» приедет футбольный клуб «Уфа». Матч начнется в 18:00.

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