На Брянщине пройдет выставка «Все, что сберечь нам удалось...»

Фото: Брянское отделение ВООПИиК.

На Брянщине пройдет выставка молодых художников «Все, что сберечь нам удалось...» . Открытие выставки состоится 28 августа в 12:00 в музее-заповеднике «Овстуг» в павильоне у школы М.Ф. Бирилёвой. Она пролится с 28 августа по 20 октября в музее-заповеднике Федора Тютчева «Овстуг». Об этом сообщают в брянском региональном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

В выставку проведут по итогам пленэра, проходившего во Вщиже, Неготине и Овстуге в июле 2023 года в рамках проекта «По дорогам Вщижского княжества».

В впленэре, который прошел в июле этого года, участвовали юные воспитанники школ искусств Брянска, Жуковки, Глинищева, студенты колледжа искусств города Брянска. Они получили прекрасный опыт натурных работ под руководством заслуженного художника РФ, члена Союза художников России Михаила Решетнева, а также соприкоснулись с прекрасной природой родного края.

Возрастное ограничение – 6+