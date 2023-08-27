В Брянске стартовал чемпионат области по триатлону

Фото: департамент ФК и спорта Брянской области.
В Фокинском районе Брянска 27 августа стартовал чемпионат области по триатлону. Соревнования проходят в окрестностях озера "Мутное". Об этом сообщают в департаменте физической культуры и спорта Брянской области.
Фото: департамент ФК и спорта Брянской области.
В чемпионате участвуют около 300 брянцев, а также гости из соседних регионов. Чемпионат включает в себя три дисциплины: плавание. Велогонка и бег. Спортсмены уже проходят первое испытание.
Также планируют провести небольшой забег-спутник на пять километров и развлекательную программу.
На время прохождения чемпионата будет перекрыта дорога в обоих направлениях. 27 августа с 5:00 до 14:00 ограничат движение и парковку транспорта по проспекту Героев - от проспекта Московского в Фокинском районе до улицы Никитина в Володарском районе.
Поэтому спортсмены устроят велопробег по ровному асфальту в абсолютной безопасности. Беговой этап пройдет в один круг для участников спринтерской дистанции, и в два круга для участников олимпийки.
Фото: департамент ФК и спорта Брянской области.
Чемпионат Брянской области по триатлону организовали для развития спорта и популяризации здорового образа жизни в регионе, а также повышения уровня спортивного мастерства и пропаганды здорового образа жизни. По окончании соревнований все участники получат призы и памятные подарки.
Возрастное ограничение - 12+.