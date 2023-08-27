В Брянской области сбили украинский беспилотник

Фото: из архива, соцсети.

В Брянской области сбили украинский беспилотный летательный аппарат. Его уничтожили над Трубчевским районом. Об этом 26 августа сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

- Аппарат уничтожен над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны РФ, - сказал глава брянского региона. - Пострадавших нет. Сбитый беспилотник упал в поле. Разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.

Напомним, после атаки ВСУ села Кирилловка в Климовском районе повреждены четыре дома. Частично нарушено энергоснабжение. Пострадавших нет.