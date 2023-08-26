Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Брянской области в 2023 году посеяли две тысячи гектаров мака. С каждого гектара планируют собрать 500 килограммов пищевого мака. На следующий год также подготовили под посевные площади две тысячи гектаров. В прошлом году засеяли 400 гектаров мака. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз нам своей странице ВКонтакте.

Представители Минпромторга России во главе с директором департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Дмитриемм Галкиным побывали а полях предприятия «Эндофарм», где выращивают мак.

- У этой культуры двойное назначение - обеспечение лекарственной безопасности нашей страны (мак используется для производства обезболивающих) и нужд пищевой промышленности, - рассказал глава брянского региона. - Два года назад было принято революционное решение выращивать мак в Брянской области, и оно оказалось верным!

По мнению брянского губернатора, есть хорошие перспективы для выращивания и производства мака в регионе.

- Масштабные планы руководства предприятия, поддержка со стороны Правительства РФ, Минпромторга, Правительства Брянской области, - сказал Александр Богомаз. - Мы готовы помогать каждому, кто работает на нашей земле, бережно к ней относится и думает о будущем нашей страны.