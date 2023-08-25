Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Брянским ребятам помогли собраться в школу. В рамках акций партии «Единая Россия» «Собери ребенка в школу», «Помощь школам» и «Родительская приемка» оказывают адресную помощь детям из многодетных, малообеспеченных и неблагополучных семей. Особое внимание уделяют семьям участников специальной военной операции. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщает на своей странице ВКонтакте.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

В Брянской области организовали 57 пунктов приема школьных принадлежностей: канцелярии, наборов для детского творчества, школьной формы и обуви, рюкзаков, спортивного инвентаря. Набор первоклассника уже получили больше 1000 ребят. Он состоит из портфеля, ранца необходимой учебной литературы.

- Продолжаем помогать нашим новым регионам, - рассказал Александр Богомаз. - В подшефную Брянку Луганской Народной Республики, в составе гуманитарного груза кроме медикаментов, продуктов питания, средств гигиены, школьных принадлежностей, отправили книги для школьных библиотек, домов культуры, внешкольных объединений - почти 4,5 тысячи экземпляров: это русская классика, сказки, учебная литература.

Возрастное ограничение - 6+