Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске после ремонта комиссия не приняла улицу Красных Партизан. Ремонт провели на участке 960 метров: от улицы Чапаева до улицы Севской. Об этом сообщают в пресс-службе брянской городской администрации.

Теперь здесь новый асфальт, широкие тротуары. Качественное освещение, дорожные знаки, ограждение, тактильная плитка и мигающие пешеходные светофоры. Подрядчик также построил около 200 метров нового тротуара.

- Работы подрядчик завершил еще 15 июля, хотя официально мог работать до 25 сентября, - рассказали в мэрии года. -. До сегодняшнего дня шло оформление строительной документации. Дополнительно после ремонта улицы специалисты отдела ЖКХ Фокинской районной администрации проведут обследование зеленых насаждений. Будут кронированы те из них, что нависают надо проезжей частью и тротуарами.

После завершения работы комиссии и устранения немногочисленных недостатков улицу Красных Партизан официально примут в эксплуатацию. Дорога будет находиться на пятилетней гарантии у подрядчика.