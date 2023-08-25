В Брянскэнерго прошли соревнования по рыбной ловле

Фото: ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго».

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» прошли соревнования по рыбной ловле среди сотрудников. Они были организованы первичной профсоюзной организацией «Брянскэнерго» для членов профсоюза.

В мероприятии приняли участие более 50 человек – сотрудники энергопредприятия и члены их семей. Энергетики удили рыбу на озере в деревне Дарковичи в Брянском районе.

Основным критерием, определившим победителя соревнования, стал общий вес улова участника. По итогам состязаний, самую крупный улов – весом 1,1 кг – удалось поймать диспетчеру участка оперативно-технологического управления распределительной сетью Максиму Трошину. Он награжден призом от профсоюзной организации филиала. В завершении состязаний энергетики поделились хорошими впечатлениями от мероприятия и полакомились приготовленными угощениями.

«Разнообразие досуга сотрудников филиала, сплочение, формирование благоприятного микроклимата в коллективе – одна из основных задач, которую помогают нам как работодателю решать профсоюзы, – отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиал ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» Федор Капшуков. – Несомненно, мероприятия, организуемые ими, оказывают благоприятное воздействие на сотрудников, способствуя достижению достойных показателей в производственной деятельности».