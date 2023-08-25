Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Советском районе Брянска ремонтируют три двора. Работы ведут на улицах Фокина , 37, 37–а, Пролетарская, 34, Октябрьской, 40, 42, бульвар Гагарина, 22, Горького, 23, 25, на проспекте Ленина, 24. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Подрядчик работает по графику, отставаний нет. Основной объем работ уже выполнили. Ведут монтаж детского игрового оборудования, подсыпку зеленых зон и высаживают газон.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Во дворе по улице Октябрьской подрядчик попросил к районную администрацию помочь привести в порядок гаражи, хозпостройки и фасад одного из домов по улице Горького, 23. Районная администрация передала управляющей компании 180 килограмм краски и грунтовки, организовала работу автовышки. Часть работ планируют выполнить в сегодняшнюю санитарную пятницу.

А вот во дворе по проспекту Ленина подрядчик затягивает монтаж игрового и спортивного оборудования. Руководитель Советского района Денис Семенов предупредил представителя организации о недопустимости срыва сроков контракта и о штрафных санкциях. Темп работ подрядчик увеличил, сегодня районный отдел ЖКХ проверит, укладывается ли организация в срок.