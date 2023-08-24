В Брянске в гимназии №6 наполняют бассейн

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в гимназии №6 24 августа наполняют бассейн. Его капитально отремонтировали. Чтобы набрать 70 кубометров воды, потребуются сутки. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Для того, чтобы вода была чистой, будут применять в том числе, фильтрующие емкости с кварцевым песком. Одновременно в бассейне глубиной один метр смогут заниматься до 15 детей 1–4 классов. Малышей будут постоянно сопровождать медработник и инструктор по плаванию.

Бассейн гимназии находится в отдельно стоящем здании, здесь же - малый спортивный зал. Теперь везде новый ремонт. Обновили электропроводку, напольное покрытие, инженерные коммуникации. Отремонтировали санузлы и душевые, кабинеты для персонала. На входе в бассейн сделали пандус. Теперь на здании новая крыша, поэтому протечки свежему ремонту не страшны.

- Завтра начнется сборка шкафов в раздевалках, установка легкоатлетических тренажеров, беговых дорожек, - рассказывает директор гимназии №6 Александр Магон. - К 1 сентября бассейн наполнится мебелью, стендами, одну из стен холла украсит изображение знаменитого пловца Ильи Бородина. Перед нами стоит еще одна важная задача -- распределить младшеклассников на уроки по плаванию, ведь у нас около 700 детей. Постараемся все организовать максимально эффективно.

Напомним, чашу и обслуживающее ее оборудование признали непригодными к эксплуатации еще в 2012 году. С тех пор занятия по плаванию в гимназии отменили. Капитальный ремонт бассейна проводили по программе «Модернизация школьных систем образования». Подрядчик приступил к работам в начале марта. За полгода из здания, требующего ремонта, сделали многофункциональный спортивный центр.