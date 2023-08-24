Брянский университет вошел в топ-100 лучших вузов России

Фото: официальный сайт БГТУ.

Брянский государственный технический университет вошел в топ-100 лучших вузов России. Об этом сообщают на официальном сайте вуза.

Рейтинг составил сайт поиска работы hh.ru. Брянский университет оценивали по нескольким параметрам: популярность в регионе, востребованность выпускников у работодателей, уровень ожидаемых зарплат выпускников, величина опыта работы и текущая трудоустроенность.

ВУЗ наградили почетной грамотой за профессионализм и высокий уровень подготовки студентов.