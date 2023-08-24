В Брянске строителей поторапливают с ремонтом взорвавшегося дома №2 по улице 11 лет Октября

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске от строителей потребовали в ближайшее время завершить ремонт взорвавшегося дома №2 по улице 11 лет Октября. Поврежденные стены и потолок уже демонтировали, построили несколько перегородок, начали укладывать новые полы, восстановили стены. Но это только часть большого объема работ. Рабочие должны были к 1 сентября полностью восстановить общедомовое имущество, чтобы приступить к восстановлению квартир. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

На месте работ побывали первый заместитель главы Брянской городской администрации Сергей Антошин и заместитель главы Брянской городской администрации Станислав Кошарный.

- Скоро дети приедут из лагерей, им надо подготовиться к новому учебному году, - сказал Сергей Антошин. - Люди ждут возвращения домой. А мы еще толком ничего не сделали! Я нашел предпринимателей, которые готовы заняться ремонтом квартир. Но мы их тормозим! Дети должны жить дома, а не во временных помещениях!

Вице-мэр распорядился в ближайшее время закончить работы по восстановлению общедомового имущества. Контролировать ход работ будут глава Володарского района и городской комитет ЖКХ.

- Помощь пострадавшим людям взяла на себя Брянская городская администрация, - рассказали в мэрии города. - На ремонт общедомового имущества из резервного фонда выделены 2 650 000 рублей. Остальные затраты берут на себя брянские предприниматели. По закону муниципалитет не обязан восстанавливать дом – это дело собственников жилья. Но городские власти не оставили людей один на один с их проблемой.

Напомним, в воскресенье 4 июня в доме номер 2 по улице 11 лет Октября прогремел взрыв. Пострадали четыре квартиры. В них проживало девять человек. Причины взрыва устанавливает следствие. Среди основных версий – взрыв бойлера в квартире номер 13. Однако до сих пор нет точных результатов экспертизы.