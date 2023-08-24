В Брянске подрядчику дали 10 дней на ускорение темпа строительства школы на старом аэропорту

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске подрядчик за 10 дней должен ускорить темп строительства школы на старом аэропорту. На объекте вновь побывали глава Брянской городской администрации Александр Макаров и прокурор города Брянска Юрий Шестаков. Месяц назад они уже контролировали строительство школы. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Отставание в реализации национального проекта «Образование» налицо. Подрядчик не успевает осваивать выделенные средства на строительство школы. Именно поэтому глава администрации регулярно приезжает на стройку. Сегодня на объекте количество строителей еще сократилось.

- Месяц назад в котловане работали 17 человек. Сегодня их количество не увеличилось, а уменьшилось до 15, с учетом тракториста, - сказал прокурор города Брянска Юрий Шестаков. - 25 июля вы нам обещали, что рабочей силы будет столько, что мы приедем и удивимся. А сегодня мы видим, что дело не двигается.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

За это время подрядчик особо не ускорил темпы работ. К 10 сентября он планирует закончить устройство ростверков. А затем «догнать и даже перевыполнить план». В начале сентября на объекте должны установить два башенных крана, также появится еще одна бригада строителей. Но нужно учесть, что сентябрь - начало дождливого сезона. Замедлятся все земляные работы, снизится проходимость строительной техники.

Подрядчик уверяет, что параллельно строит стадион, что силы и средства уходят туда.

- Даже если часть средств вы расходуете на благоустройство школьной территории, все равно разрыв по августу остается в 50 миллионов. Рублей, - сказал на это Александр Макаров. - Вы не успеваете осваивать средства!»

Месяц назад подрядчик должен был увеличить количество строителей, но этого не произошло. Готовность школы сейчас составляет меньше 10%. Также месяц назад подрядчик обещал, что от начала строительства до конца сентября освоит 300 миллионов рублей, а сейчас из плана-графика видно, что сможет выполнить работ только на 170 миллионов. рублей при стоимости школы 1,2 миллиарда. рублей. Это нарушение кассового плана.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Подрядчику дано 10 дней для того, чтобы ликвидировать отставание. Если план не будет исполнен, то Брянская городская администрация выставит строительной компании претензию. В случае неисполнения требований контракт расторгнут.

Напомним, школу №73 на 1 225 мест на территории старого аэропорта возводит фирма из Якутска. Она должна построить школу за два этапа: с мая по декабрь 2023 года и с января по декабрь 2024.