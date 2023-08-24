Депутат Брянского горсовета Дмитрий Корнилов покорил Эльбрус

Фото: Дмитрий КОРНИЛОВ.

Депутат Брянского городского Совета и руководитель регионального отделения партии «Гражданская платформа» в Брянской области Дмитрий Корнилов покорил гору Эльбрус. Вместе с коллегами он впервые совершил восхождение на самую высокую точку России и Европы - 5642 метра. На вершине они развернули флаги с символикой партии и города Брянска.

Как рассказал Дмитрий Юрьевич, поход для них был сложным, но команда великолепно справилась.

- Мы готовились несколько месяцев, но несмотря на это, лично мне было очень тяжело, - рассказал Дмитрий Корнилов. - Огромная благодарность моей супруге за поддержку. Оксана не побоялась и составила нам компанию на восхождении. Просто не представляю, откуда она нашла в себе столько силы и воли, чтобы не развернуться и завершить поход.