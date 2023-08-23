В Брянске в декабре должны открыть второй корпус детсада «Жар-птица»

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске в декабре должны открыть второй корпус детский сад «Жар-птица» на 280 мест. Крыша готова, окна установили, фасад утепляют. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Внутри здания уже развели инженерные коммуникации - водоснабжение, канализацию, теплоснабжение, электрику. Завершают устройство полов на втором этаже. После такие же работы начнут на первом.

Подрядчик оштукатурил стен, готовится к шпатлевке.

Вокруг садика подсыпают песок. С понедельника подрядчик начнет благоустраивать территорию. Впереди - формирование детских площадок, проездов у здания, установка бордюров. И все это нужно успеть сделать пока стоит теплая погода. Тем временем вокруг садика устанавливают ограждение. Доставили на объект и панели для вентилируемого фасада здания.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Напомним, детский сад строят по инфраструктурному проекту по комплексному развитию территории. Стоимость работ составляет больше 311 миллионов. рублей. Срок сдачи в эксплуатацию - декабрь 2023 года. А первый корпус «Жар-птицы» в микрорайоне по улице Флотской открылся в 2019 году.