В Брянске чествовали золотых юбиляров семейной жизни

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске с золотой свадьбой поздравляли супругов Станислава Егоровича Могильного и Людмилу Фёдоровну Куликову. «Виновников торжества» чествовали в ЗАГСе Советского района. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Судьба их свела в далеком 1965 году, когда Станиславу было 16, а Людмиле 15 лет. Людмила со своей сестрой приехала за орехами на станцию Батагово, где в то время проживал Станислав. Они познакомились, и с этого момента больше не расставались. Начались красивые ухаживания и свидания, которые увенчались свадьбой 18 августа 1973 года в отделе ЗАГС Советского района города Брянска.

В жизни сегодняшних золотых юбиляров было немало встреч и расставаний. Супруг был человеком военным. Служил в Чехословакии, в Афганистане, в Анголе. А верная жена Людмила Федоровна ждала его или следовала за ним по месту службы. Жили и в Германии, и на Дальнем Востоке, и в Литве. И только в 1994 году семья вернулась в родной Брянск. Здесь они проживают по сей день.

Рождение дочери в 1977 году стало знаковым и радостным событием в истории семьи. В дальнейшем семья только увеличивалась. Работники отдела ЗАГС тепло поздравили юбиляров и предложили им поставить подписи в Книге почетных юбиляров.