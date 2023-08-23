В Брянске фонтаны будут радовать горожан до конца сентября

Фото: Надежда ПЕТРУНИНА.

В Брянске до конца сентября горожан и гостей города будут радовать Фонтаны. За последние несколько лет семь фонтанов обновили в областном центре. Работы проводили в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Фонтаны в лучах августовского солнца искрятся в скверах имени Карла Маркса, «Литий», «Пролетарский», на привокзальной площади станции «Брянск-I», у ГДК имени Горького и в парке культуры и отдыха «Майский».

Седьмой водный объект обустроили в прошлом году в парке «Юность».

Горожане и гости города, особенно дети, с удовольствием отдыхают в вблизи прохлады фонтанов, а еще с не меньшим удовольствием у них фотографируются.

Итак, сезон фонтанов городе продлится до конца сентября.