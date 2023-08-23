Брянские эксперты выразили свое мнение по поводу развития сотрудничества со странами БРИКС

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА (РАСЮК).

На 15 саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в Йоханнесбурге. В совеем видеообращении президент России Владимир Путин заявил о важности развития связей стран БРИКС для улучшения ситуации в мировой экономике в целом. Также глава Российского государства сообщил о том, что торговый оборот России с другими членами БРИКС уже составляет больше 230 миллиардов долларов США.

Своим мнением по поводу важности развития сотрудничества со странами БРИКС поделились брянские участники федерального «Экспертного клуба».

Ректор БГИТУ Валерий Егорушкин прочел в испанском издании Atalayar о том, что «В глазах стран региона политическая линия Кремля постоянна в силу авторитарного характера его режима и постоянства мандата Владимира Путина. Москва также воспринимается как прагматичная власть, не вмешивающаяся во внутреннюю политику стран-партнеров и почти не придающая значения этическим и моральным вопросам. Россия придерживается политики разделения, что означает, что различные области сотрудничества мало влияют друг на друга».

- Пожалуй, эти особенности свойственны и всем странам БРИКС, они же и объединяют эти страны,- считает Валерний Алексеевич. - Технократический принцип – обходить вопросы, которые могут стать болезненными, и сотрудничать во взаимоприемлемых сферах – это верный путь. Который, правда, идёт в разрез с западными идеями глобализма, обуславливающего сотрудничества утратой суверенитета и подчинением ценностному диктату геополитического «гегемона».

Заместитель председателя Общественной палаты Брянской области Максим Попов не считает, в своем видеообращении к саммиту БРИКС, Владимир Путин четко заявил о вкладе России в дело совместного развития. Он указал, что для развития Северного морского пути «предполагается строительство топливных терминалов, портов-хабов для стыковки с автомобильным и железнодорожным транспортом, расширяется ледокольный флот, прежде всего за счёт не имеющих аналогов в мире судов на атомной тяге».

- Второй глобальный проект, создаваемый Россией и предназначенный для международного использования – транспортный коридор «Север – Юг», который соединит российские порты на северных морях и Балтике с морскими терминалами на побережье Персидского залива и Индийского океана, - сказал Максим Анатольевим.

Брянский эксперт, обратил внимание на то, что президент подтвердил еще раз, что «Россия выступает за налаживание более плотного взаимодействия в рамках БРИКС по вопросам надёжного и бесперебойного обеспечения мировых рынков энергетическими и продовольственными ресурсами. Мы последовательно наращиваем поставки топлива, сельхозпродукции и удобрений в государства глобального юга, вносим весомый вклад в укрепление общемировой продовольственной и энергетической безопасности, в решение острых гуманитарных проблем, в борьбу с голодом и бедностью в нуждающихся странах».

- Важно, что разговор на саммите начат с конкретных предложений, и предложений стратегического характера, - отметил Максим Попов. - Наши партнеры должны знать, что Россия готова вкладывать средства и ресурсы, если у стран БРИКС есть заинтересованность в столь масштабных проектах.

Аналитик консалтинговой компании GSA, колумнист Forbes Юрий Лобунов отметил, что, говоря о сотрудничестве в рамках БРИКС, важно не тешить себя иллюзиями и не переоценивать перспективы. БРИКС не является международной организацией, не имеет Устава и учредительных документов, органов и институтов, юридически обязывающих договоров. Страны-участники не возлагают на себя и/или партнеров каких-либо обязанностей, а представители стран даже не подписывают принимаемые совместные декларации, хоть они и носят весьма декларативный характер.

- Возможно, со временем из форума, площадки для ни к чему не обязывающему обмена мнениями, БРИКС перерастет в международную межправительственную организацию, увязав возникающие от членства в ней преференции с обязанностями,- сказал Юрий Николаевич. - И тогда, анализируя подписанные договоры, можно будет говорить о перспективах интегративных процессов и степени их синергического эффекта.

Директор Брянского городского лицея №1 имени А. С. Пушкина Юрий Клюев считает что, БРИКС – это не «дружба против» кого-то, это не противодействие и, тем более, не провокация и не вызов. БРИКС – это добровольное и, пожалуй, самое демократичное, на данный момент объединение.

- Страны-участники озабочены своими проблемами и ищут пути их решения, активно используя консультации друг с другом и взаимовыгодное сотрудничество, - отметил Юрий Александрович. - Если же кто-то извне воспринимает это как «вызов», то это может говорить лишь о том, что эти сторонние факторы настроены на вмешательство во внутренние дела суверенных стран.