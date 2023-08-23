В «Брянскэнерго» и «Брянскэлектро» определили победителей профессионального мастерства среди оперативно-выездных бригад

Фото: ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго».

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго» и ООО «Брянскэлектро» (входит в группу компаний «Россети») состоялись соревнования профессионального мастерства оперативно-выездных бригад районов электрических сетей.

В течение нескольких дней за победу боролись 52 команды. Уровень профессионализма энергетиков оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли руководители производственных подразделений энергопредприятий.

После отборочного тура, где энергетики уже преодолели ряд испытаний, в финал вышли 8 команд: бригады Брянского, Унечского, Мглинского и Стародубского РЭС филиала «Брянскэнерго» и РЭС «Брянские электрические сети», Дубровского, Севского и Навлинского РЭС – от ООО «Брянскэлектро». На учебном полигоне «Брянскэнерго» участники финального тура демонстрировали навыки и умения при прохождении пяти конкурсных этапов.

По результатам соревнований призовые места были определены на каждом энергопредприятии. В филиале «Брянскэнерго» первое заняла команда Унечского РЭС, набрав наибольшее количество баллов из всех участников и став абсолютным победителем среди двух энергопредприятий. Второе место присвоено команде Стародубского РЭС, третье – бригаде Мглинского района. Среди команд ООО «Брянскэлектро» первое место по праву заняла бригада РЭС «Брянские электрические сети», второе – команда Карачевского участка Навлинского РЭС, третье – бригада Дубровского РЭС.

В личном зачете были определены «Лучший мастер» и «Лучший электромонтер». В «Брянскэнерго» лучшим мастером признан представитель бригады Унечского РЭС – Евгений Маргун. В «Брянскэлектро» – участник бригады Климовского участка Новозыбковкого РЭС Алексей Самосват. В номинации «Лучший электромонтер» в «Брянскэнерго» победил представитель команды Брасовского РЭС Александр Сычев, в «Брянскэлектро» – участник бригады РЭС «Брянские электрические сети» Юрий Сыромятников. Все победители отмечены дипломами, грамотами и ценными призами.

«В ходе соревнований бригады выполняли задачи, с которыми сталкиваются в своей непосредственной трудовой деятельности, – отмечает и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Брянскэнерго», и.о. генерального директора ООО «Брянскэлектро» Федор Капшуков. – Состязания показали, что персонал всех оперативно-выездных бригад достойно прошел испытания и обладает высоким уровнем профессионального мастерства».