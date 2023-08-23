Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

На Брянщне 1 сентября для ребят распахнут двери 22 школы. В 28 образовательных учреждениях идет капитальный ремонт. Из них 22 школы примут детей 1 сентября, до конца года свои двери распахнут еще шесть. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице ВКонтакте.

- Каждый год в августе межведомственные комиссии с участием представителей муниципальных органов власти, подразделений МВД России, Росгвардии проверяют готовность наших школ и детских садов к 1 сентября, - рассказал глава брянского региона. - Оценивают обеспечение пожарной безопасности, санитарных норм и правил, соблюдение требований к защищенности образовательных организаций от террористических угроз.

Из бюджета области на укрепление материально-технической базы 11 образовательных организаций направили 119,9 миллиона рублей, 25 миллионов рублей - на ремонт двух бассейнов в школах Брянска.

В этом году в школах региона отремонтировали шесть спортзалов, а начиная с 2014 года- 104.

В рамках приемки школ к новому учебному году проверяют состояние парка школьных автобусов. На занятия 7200 школьников будут подвозить 305 школьных автобусов.