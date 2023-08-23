Строящийся военный госпиталь в Брянске сдадут в ноябре

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Строящийся военный госпиталь в Брянске сдадут в середине ноября этого года. На объекте трудятся в две смены почти 700 человек. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Госпиталь будет оснащен лучшими медицинскими аппаратами и техникой. Это позволит оказывать специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь военнослужащим, членам их семей, военным пенсионерам, гражданскому населению.

К военному госпиталю построят новую дорогу. Уже заключили контракт с подрядной организацией. Определили пять вариантов земельных участков, где можно будет построить жилье для сотрудников медучреждения.

Фото: А.В. БОГОМАЗ, vk.com.

Глава брянского региона побывал на объекте и оценил ход работ вместе с заместителем Министра обороны Российской Федерации Тимуром Ивановым.

- Работа действительно кипит, - рассказал Александр Богомаз. - Осмотрели ряд типовых помещений: лечебные кабинеты, административный корпус, самое главное - убедились в готовности инженерных систем к началу отопительного сезона. И со стороны подрядчика, и со стороны города все готово, чтобы подключить воду, газ, электроэнергию. Нет никаких сомнений, что новый медицинский комплекс будет сдан «под ключ» вовремя - в середине ноября.