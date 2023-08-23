Фото: Советская районная администрация Брянска.

В брянском оздоровительном лагере «Огонек» высадился «ветеранский десант». В лагере побывали члены Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Советского района, малолетние узники, представители Комитета семей воинов Отечества. Событие состоялось 22 августа, в День Государственного флага России. Об этом сообщают в администрации Советской районной администрации Брянска.

Фото: Советская районная администрация Брянска.

Гости побывали на торжественной линейке, где активным членам ветеранских организаций вручили памятные медали «80 лет освобождения города Брянска 1943-2023». Они также активно включились в работу интерактивных площадок «Я гражданин России».

После с ребятами провели патриотические беседы «Я - гражданин России». Длят ого, что бы сформировать у подростков чувства гражданственности и патриотизма.