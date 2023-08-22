Фото: Бежицкая районная администрация Брянска.

В Брянске почтили память Героя Советского Союза Дмитрия Медведева. 22 августа исполнилось 125 лет со дня рождения легендарного разведчика. А также в этот день ровно 30 лет назад в Бежице открыли памятник Герою.

Возле памятника партизанскому командиру состоялся митинг. Отдать дань памяти пришли краеведы, историки, представители общественности, юнармейцы, школьники. Об этом сообщают в Бежицкой районной администрации Брянска.

Завершилось торжественное мероприятие минутой молчания и возложением цветов к памятнику.

Также в городе в честь знаменательной даты состоятся тематические встречи. Патриотическое мероприятие проведут в филиале Брянского государственного краеведческого музея.

Фото: Бежицкая районная администрация Брянска.

В августе 1941 года Дмитрий Медведев вместе с группой добровольцев перешел линию фронта. И в брянских лесах организовал партизанский отряд «Митя», действовавший на территории Орловской, Смоленской, Могилевской областей. Народные мстители нанесли большой урон фашистским захватчикам. Именно Дмитрием Медведевым было положено начало, так называемому, брянскому партизанскому краю с центрами в городах Дятьково и Жиздра. Выполнив свою задачу на Брянщине, Медведев организовал другой отряд «Победитель» в тылу врага под Ровно. После окончания войны партизанский командир получил известность как писатель. По одному из его романов был снят популярным фильм "Сильные духом".

Дмитрий Николаевич Медведев скончался 14 декабря 1954 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

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