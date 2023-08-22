В Брянске простились с Заслуженным тренером России Анатолием Осадчим

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске несколько десятков человек простились с Заслуженным тренером России Анатолием Осадчим. Почетного гражданина города Брянска, Почетного железнодорожника проводили в последний путь 21 августа. Он умер 20 августа на 86 году жизни. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Проститься с Анатолием Алексеевичем пришли коллеги, друзья, тренеры, спортсмены, руководители спортивных учреждений, городских и областных структур, ветераны спорта.

- Интеллигентней и преданней своему делу человека встретить сложно, - сказал тренер по спортивной борьбе ГБУ БО СШОР «Локомотив» Николай Козлов. - Его влияние на развитие вольной борьбы не переоценить. Осадчий был очень внимательным к ребятам, к тренерскому составу. Я с ним был знаком больше 50 лет - очень надежный товарищ. С его уходом завершилась большая эпоха развития нашей вольной борьбы. Но мы сохранили бренд «Локомотив», которому был предан Анатолий Осадчий. Его дело будет развиваться и дальше.

В Брянск Анатолий Осадчий приехал в 1962 году и посвятил себя работе в физкультурно-спортивном комплексе «Локомотив». За многие годы он воспитал больше 50 мастеров спорта. Ученики Анатолия Осадчего постоянно участвовали в соревнованиях самого разного уровня.

Анатолия Алексеевича похоронили на Ковшовском кладбище.