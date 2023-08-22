Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

В Брянске на Кургане Бессмертия подняли Государственный флаг. В областном центре, как и по всей нашей стране, проходят мероприятия. Посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации. В Брянске основные торжества прошли возле Кургана Бессмертия (Центральный парк культуры и отдыха имени 1000-летия г. Брянска). оБ этом сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы.

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

Почетное право поднять российский триколор предоставили губернатору Брянской области Александру Богомазу, участнику специальной военной операции Вадиму Кучерявенкову и представителю юного поколения из побратимской Брянки ЛНР - президенту школьного самоуправления, многократному победителю республиканских конкурсов Роману Антонову.

Торжественность моменту предало звучание Гимна России. В честь праздника волонтеры развернули большой триколор.. Завершилось событие патриотическим велопробегом.

Напомним, история российского триколора насчитывает уже больше 300 лет. Создателем трехцветного стяга считают Петра I, который в 1705 году издал указ, обязавший все торговые суда плавать только с бело-сине-красным флагом. Но государственным это полотнище официально стало только в конце XIX века - в 1896 году.

Фото: пресс-служба Брянской областной Думы.

Российский триколор вновь получил статус национального флага 32 года назад. 22 августа 1991 года власти РСФСР постановили считать национальным стягом исторический флаг России. Тогда он был описан как «полотнище с белой, лазоревой и алой полосами». В 1993 году их изменили на более привычные для нас цвета - «белый» (означает «державность»), «синий» (цвет Богоматери, под покровом которой находится Россия) и «красный» (цвет свободы и независимости). А 29 лет назад в нашей стране появился новый праздник - День Государственного флага России. Установлен он был в 1994 году и с тех пор отмечается в конце каждого лета - 22 августа.