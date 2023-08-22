Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске завершают строительство Славянского моста. Основные работы проходят на шестой опоре, в русле реки Десна. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

- Несмотря на уставленное ограждение из шпунта, вода просачивается на площадку из-под земли, - рассказали в мэрии города. - Ее приходится постоянно откачивать. Строители залили тампонаж, оголили оголовки свай. На днях начнется бетонирование шестого ростверка.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Мост строят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Длина Славянского моста составляет 270 метров.

- Завершаются работы на этой русловой опоре, - рассказал заместитель главы администрации Брянска Станислав Кошарный. - Это была сложная работа полностью выполнено свайное поле. В среду будет заливка половина ростверка. И параллельно и вторую половину ростверка мы готовим под заливку. Мост важный и нужный. Все работы, которые тут ведутся ответственно, под нашим контролем