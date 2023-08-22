Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Площадь Партизан готовят к юбилею освобождения Брянска. Отремонтируют гранитную облицовку и заменят скамейки. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянск украшают к 17 сентября – к 80-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков и к Дню города. На зданиях появились праздничные плакаты.

Готовится к праздникам и Володарский район города. Здесь украсили сквер имени Ленина и центральные улицы.