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Общество22 августа 2023 12:22

Площадь Партизан готовят к юбилею освобождения Брянска

Отремонтируют гранитную облицовку и заменят скамейки
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Площадь Партизан готовят к юбилею освобождения Брянска. Отремонтируют гранитную облицовку и заменят скамейки. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Брянск украшают к 17 сентября – к 80-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков и к Дню города. На зданиях появились праздничные плакаты.

Готовится к праздникам и Володарский район города. Здесь украсили сквер имени Ленина и центральные улицы.

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