В Брянске отмечают День российского флага

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Фокинском районе Брянска провели торжественное мероприятие. Приуроченное к Дню российского флага. Оно состоялось в парке культуры и отдыха железнодорожников. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Присутствующих поздравил глава Фокинской районной администрации Александр Гаврилов.

- Наш флаг символизирует верность правде, справедливости, милосердию, уважению к истории страны, достижениям и победам наших сограждан, - сказал он. - С праздником!

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

Провели патриотическую акцию «Триколор». Волонтеры раздавали ленточки в цветах российского флага и рассказывали о значении главного символа нашей страны.

На празднике прозвучал гимн Российской Федерации в исполнении солистов Городского Дворца культуры железнодорожников. Перед горожанами и гостями выступили вокальная шоу-группа «Альянс» и образцовый фольклорный ансамбль «Зарянка».

Напомним, к Дню российского флага в Фокинском районе Брянска появилась новая флаговая инсталляция. Полотно триколора длиной около четырех метров установили на новом автомобильном кольце на пересечении проспекта Героев и проспекта Московского.

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